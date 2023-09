MILANO (ITALPRESS) – Classe 1982 e un’unica missione: migliorarsi sempre più. E’ stato questo, da sempre il mantra di Alessia Poletti che dal 1 settembre è Head of Marketing Learning & Enablement Global di SAP Concur. Il nuovo ruolo arriva dopo cinque anni in cui ha ricoperto il ruolo di Senior Field Marketing Manager per l’Italia, Malta e Grecia. Cinque anni in cui il team italiano dell’azienda – ai vertici a livello mondiale nelle soluzioni di gestione dei viaggi integrati, spese e fatture – ha primeggiato tra le diverse country. Alessia Poletti nel suo nuovo ruolo supporterà i dipendenti del team di marketing globale per aumentare l’efficienza, sfruttando l’automazione del marketing e varie piattaforme per facilitare l’acquisizione digitale e l’impegno lungo tutto il ciclo di vita del cliente, ascoltando e valorizzando i diversi talenti coinvolti. Una nuova sfida in cui la Poletti avrà la possibilità di mettere a frutto anche le sue competenze da personal branding coach, infatti è diplomata alla Erickson International, la scuola di chi il Coaching l’ha inventato, oltre che ACC – Associate Certified Coach presso ICF, l’ente che certifica a livello internazionale i Coach di tutto il mondo. Oltre alla sua attività di coaching indipendente, dedicata soprattutto al mondo dell’empowerment femminile, continua tutt’oggi a studiare, sta infatti terminando gli studi per conseguire la seconda laurea in psicologia. “Credo che ognuno abbia almeno un talento o una passione inespressi da far risplendere. Sembra tutto facile ma vi assicuro che non è stato sempre così per me. Ho infatti una discreta carriera nel superamento delle difficoltà. Dopo una partenza con freno a mano in salita ho stretto i pugni e sono sempre andata avanti. Nasco con una grave asfissia per una banale disattenzione dei medici e rimango diversi minuti senza respirare. Da quel momento ne è passato di tempo e diventando adulta ho deciso di mettere questa mia dote al servizio degli altri affinchè non venga sprecato neanche un briciolo del proprio potenziale. In SAP Concur ho avuto la possibilità di mettere a frutto tutto quello che ho imparato e continuerò a farlo anche nel mio nuovo ruolo. Una bella sfida in cui metterò in pratica l’attenzione e l’ascolto per far fiorire le specificità di ogni marketer” spiega.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Sap