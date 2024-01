ROMA (ITALPRESS) – Santo Versace e la moglie Francesca De Stefano lasciano le loro cariche in Minerva Pictures. “Santo Versace e Francesca De Stefano Versace annunciano che non saranno più, rispettivamente, presidente e membro del consiglio di amministrazione di Minerva Pictures, pur rimanendone soci”, si legge in una nota. “Abbiamo sempre considerato il cinema, le sue storie, la sua magia -si legge nella nota – oltre che una grande passione anche un’industria nella quale credere e investire. Il cinema è una parte fondamentale della cultura di un paese. Proprio per questo motivo il nostro ingresso in Minerva Pictures ha rappresentato sin dall’inizio un passo importante. Allo stesso tempo, l’impegno quotidiano per la Fondazione Santo Versace di cui siamo fondatori e i nostri progetti a sostegno dei più fragili, non ci consente più di poter operare assiduamente all’interno della società nelle cariche che rivestivamo. Pur mantenendo un asset societario all’interno dell’azienda – concludono – abbiamo deciso di dimetterci dalle nostre cariche istituzionali. Amiamo e continueremo a operare nel cinema anche se non in prima linea, almeno per il momento”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

