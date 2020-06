ROMA (ITALPRESS) – “Che procedura bisognerà osservare per entrare in Calabria? Basterà registrarsi sul sito della Regione. Stiamo continuando il monitoraggio che abbiamo fatto fino a ora, ci si segnala dopodichè questa segnalazione andrà al Dipartimento di Prevenzione”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in collegamento con ‘Studio24’ su RaiNews24. “Qual è stato il momento più difficile per la Calabria? Il momento più complicato è stato quello del primo Dpcm con un esodo pesantissimo dal Nord al Sud. Questo ha creato una serie di problemi tra i quali i contagi, che abbiamo avuto, che sono stati di ‘ritornò”, ha aggiunto.

“Cosa chiedo al Governo? Ora servono risposte immediate alla gente, bisogna stare attenti in questo momento: poche promesse e fatti – ha ribattuto -. Se continuiamo a promettere e poi non siamo in grado di dare delle risposte immediate, rischiamo di accendere focolai di rabbia”.

(ITALPRESS).