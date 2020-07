CATANZARO (ITALPRESS) – Un pacchetto di misure del valore di 60 milioni di euro che riguarda oltre 400mila beneficiari. Sono questi i numeri dei nuovi interventi sul turismo presentati dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro. “Ce la stiamo mettendo tutta – ha commentato – e con un buon lavoro di squadra fatto insieme agli operatori, potremo lanciare una stagione migliore e avere grandi chance. Abbiamo scelto una strategia diversa, puntando su azioni che riguardano tutto il comparto tra strutture, tour operator, agenzie viaggio e famiglie per alimentare la domanda interna ed esterna. Ci auguriamo che il Governo centrale metta più soldi, li distribuisca meglio a livello nazionale tutelando il Sud”.

In particolare le azioni previste sono: “Accogli Calabria” (contributo una tantum a fondo perduto alle singole strutture ricettive in funzione delle presenze registrate nel 2018); “Stai In Calabria” (sostegno alle famiglie calabresi che soggiornano almeno 3 notti in una struttura ricettiva regionale). (ITALPRESS) E ancora, “Accoglienza Calabria” (misura con la quale si offre una cena durante un soggiorno in Calabria a turisti extra regionali); “In Calabria” (un voucher di 200 euro a favore dei giovani tra i 18 e i 24 anni per attività collaterali al turismo e per la cultura). Nel complesso ammontano a circa 155 milioni di euro le risorse stanziate dalla Giunta regionale attraverso le varie azioni messe in campo finora, per un totale di oltre 450 mila beneficiari coinvolti.

“Non possiamo tenere ferme le risorse in Regione – ha continuato Santelli – e preferisco che siano date subito a chi ha bisogno. In questi due mesi e mezzo di legislatura abbiamo pubblicato più di dieci bandi grazie all’impegno di molti dirigenti che hanno messo in campo le loro professionalità per cercare di salvare la Calabria”.

(ITALPRESS).