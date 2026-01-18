ROMA (ITALPRESS) – Andrea Santarelli e Roberta Marzani hanno conquistato le vittorie nelle gare dedicate agli Assoluti che hanno chiuso il weekend della Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano. Sulle pedane della Soevis Arena, dove erano in palio i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026, la domenica dedicata ai “big” della specialità non ha tradito le attese.

Una finale tutta in casa Fiamme Oro ha deciso la gara maschile. In una sfida tra compagni della squadra azzurra campione del mondo a Milano 2023, Andrea Santarelli si è preso il gradino più alto del podio superando per 15-8 Davide Di Veroli, al quale è andato l’argento.

Medaglie di bronzo per Valerio Cuomo delle Fiamme Oro, fermato sul 15-10 nel penultimo atto da Di Veroli in un altro derby tra poliziotti, e per Dario Remondini del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, battuto 15-12 da “Santa” in un’avvincente semifinale che ha regalato emozioni fino agli ultimi secondi.

Tra i “top 8” si sono piazzati anche Simone Mencarelli (Fiamme Oro Roma), Filippo Armaleo (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Alexandre Camargo (Roma Fencing) e Marco Balzano (Club Scherma San Nicola), questi ultimi due migliori spadisti in rappresentanza di “società civili”.

Nella competizione femminile è arrivato il bis di Roberta Marzani: dopo la Prima Prova a Roma, lo scorso novembre, oro per lei anche a Legnano. La finale ha visto affrontarsi due portacolori del Centro Sportivo Esercito, e ha premiato Marzani che si è imposta con il risultato di 15-12 su Nicol Foietta, alla quale è andata la piazza d’onore. Terza posizione per Beatrice Cagnin e Gaia Caforio, entrambe in forza al Centro Sportivo Aeronautica Militare e battute nelle due semifinali – rispettivamente – dalla vincitrice della prova (15-9) e da Foietta all’ultima stoccata (7-6).

Ai piedi del podio si sono classificate Gaia Traditi, Alice Clerici e Giulia Rizzi, tutte e tre delle Fiamme Oro Roma, seguite dalla cadetta Francesca Aina (classe 2009, Pro Novara Scherma) che è stata la più giovane delle “otto finaliste”.

E’ calato così il sipario sulla Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada, organizzata dal Club Scherma Legnano, in sinergia con il Comune legnanese, City Partner della Federazione Italiana Scherma, e l’Amministrazione di Castellanza, in cui ha sede la Soevis Arena (ex PalaBorsani), storica sede di gare nella “terra del Carroccio”. Legnano è stata anche tappa di “Ecoblade”, il progetto di sostenibilità della Federazione Italiana Scherma che promuove, con appositi punti di raccolta, il riciclo delle armi spezzate in acciaio maraging come programma di responsabilità sociale rivolto – in primis – ai giovani atleti, con proventi destinati alle società.

Grande soddisfazione è stata espressa sia dalla FIS che dal COL guidato da Giuseppe Zalum per un evento che ha visto oltre 1100 atleti in pedana nel fine settimana, con i successi nei giorni scorsi di Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza) e Agnese De Caprio (Scherma San Paolo Milano) nelle competizioni Under 17 e di Francesco Delfino (Circolo Ravennate della Spada) e Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno) nelle prove Under 20.

Il viaggio verso i Campionati Italiani di Roma 2026 proseguirà nel prossimo weekend a Brescia che, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, sarà sede della Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto per tre intense giornate che, come accaduto per le gare di spada a Legnano, vedranno tutte le fasi finali trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile attraverso la piattaforma Sportface e “casa” degli appuntamenti agonistici della scherma italiana.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

