Santanchè “Riforma storica per le guide turistiche”

ROMA (ITALPRESS) - "Arriva il bando per l’esame di abilitazione delle guide turistiche: un’altra promessa mantenuta, attesa da più di dieci anni, fondamentale per dare valore a una figura professionale essenziale per qualificare il comparto e raccontare, trasmettere e rafforzare l’identità italiana. Il mio dicastero ha portato avanti una riforma epocale, segnando la storia e cambiando l’universo del turismo, laddove nessun governo precedente ha mai preso in considerazione di regolarizzare questa rilevante professione". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Daniela Santanchè)