Santanchè, la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta e truffa ai danni dello Stato

MILANO (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ministro del Turismo Daniela Santanchè, nell’ambito dell’inchiesta sui fallimenti delle società del gruppo Ki Group e Bioera.

Insieme alla parlamentare, i pubblici ministeri hanno chiesto il processo per altre 14 persone fisiche e per una persona giuridica. I reati contestati a vario titolo dai pm sono bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero distribuito dividendi e compensi giudicati irregolari a fronte di situazioni contabili compromesse, oltre ad aver ottenuto indebitamente circa 3,3 milioni di euro attraverso le misure di sostegno pubblico varate per l’emergenza sanitaria Covid-19.

La richiesta di rinvio a giudizio passa ora all’esame del Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) di Milano, che dovrà fissare la data della prima udienza e decidere se disporre il processo.

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