Santanchè “Italia e Stati Uniti rappresentano l’Occidente. Il nostro turismo cresce grazie agli americani”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Presso l’Ambasciata d’Italia si è svolto ieri lo U.S. THF-TIC Stakeholders’ Meeting, un evento dedicato alla cooperazione economica e tecnologica tra Italia e Stati Uniti, coincidente con il 50° anniversario della NIAF. “È molto importante essere qui in questa occasione. Sono orgogliosa di costruire sempre più alleanze e ponti, poiché Italia e Stati Uniti rappresentano l’Occidente. Questa alleanza non deve disperdersi, ma deve diventare sempre più forte. Ringrazio la piattaforma della NIAF e i 17 milioni di Italo-Americani negli USA, che hanno bisogno di ‘tornare a casa’ per conoscere le loro radici e i luoghi natali dei loro parenti. Gli americani amano l’Italia, e se il nostro turismo cresce, lo dobbiamo a loro.” Ha dichiarato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè al punto stampa.

Durante la serata, sono stati commemorati i tre carabinieri, Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, tragicamente scomparsi nell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Il Ministro ha dichiarato: “Oggi, da madre, dopo aver ascoltato le parole del figlio del Carabiniere ucciso, ho pensato che queste parole non dovremmo mai dimenticarle, poiché ci ricordano il valore dei nostri uomini in divisa”.

Concludendo il suo intervento, il Ministro ha ringraziato l’Ambasciatore Marco Peronaci e ha sottolineato: “Gli italiani hanno contribuito a rendere grande l’America, e gli americani hanno reso l’Italia ancora più grande e famosa nel mondo”. Oggi, il Ministro Santanchè prosegue la sua missione a Washington D.C., partecipando prima al premio ItalPress e, nel pomeriggio, all’inaugurazione della mostra di Google Art & Culture dedicata all’Italia. La serata si concluderà con una cena che celebra i 50 anni della NIAF.

– ufficio stampa ministero del Turismo –

