ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, nella mattinata di oggi, ha accolto il proprio omologo turco Mehmet Nuri Ersoy. Al centro del bilaterale, tematiche di stretta attualità quali connettività, sostenibilità e collaborazione sul turismo culturale, declinate nell’ottica del rafforzamento dei rapporti turistici tra Italia e Turchia. Nel 2024, in particolare, gli arrivi di turisti turchi in Italia sono aumentati di oltre il 9%, anche in virtù del potenziamento della rete di collegamento tra le due Nazioni.

“Incontri come questo sono preziosi per coltivare le relazioni internazionali e sviluppare i legami con mercati importanti, dalle tante potenzialità, non ancora del tutto esplorate e messe a sistema: in tal senso, credo che dovremmo anche metterci a lavorare su un nuovo accordo di programma tra Italia e Turchia – ha commentato, a margine, il ministro Santanchè –. Inoltre, dobbiamo sempre ricordarci che il turismo è anche un ponte di pace; quindi, a maggior ragione, è importante che ci siano dei rapporti stretti tra queste Nazioni”. Il ministro ha infine ricordato l’importanza della formazione per il turismo quale ambito concreto in cui rafforzare la collaborazione tra Italia e Turchia.

