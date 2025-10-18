WASHINGTON (STATI UNITI) (LA4NEWS/ITALPRESS) – “Penso che sia molto bello ricevere i premi, ma è tanto bello anche quando si possono consegnare dei premi”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a Washington, alla cerimonia degli Italpress Awards 2025, a cui ha partecipato in qualità di ospite d’onore. “Sono contenta di essere al fianco di Italpress. Come tutti ben sappiamo, l’informazione è estremamente importante, soprattutto quando è libera, non è di parte, e racconta le notizie per quello che sono”.

“Oggi è una giornata importante, stasera ci sarà il grande galà di Niaf e cedo che la presenza di molti membri del governo e delle istituzioni voglia sottolineare – ha dichiarato Santanchè – l’importanza del nostro patto tra Italia e Stati Uniti d’America. Il nostro Presidente Giorgia Meloni è sempre stata molto chiara da quale parte stare: dalla parte dell’Occidente, del Patto Atlantico, perché i nostri valori sono racchiusi in una parola sola che credo possa significare moltissimo e benissimo che è l’Occidente. Queste giornate sono molto importanti – ha sottolineato Santanchè – perché incontriamo tanti italoamericani, che sono più di 17 milioni a vivere in questa Nazione, ma che hanno il cuore che batte per le loro radici, per l’Italia. Voglio fare un ringraziamento non dovuto, ma profondamente sentito – ha concluso Santanchè – perché, se il turismo nella nostra Nazione va bene dobbiamo ringraziare gli americani, quindi grazie a tutti voi che amate la nostra Nazione”.

– foto ufficio stampa Ministero del Turismo –

