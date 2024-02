Sanremo, The Kolors “Approccio consapevole al festival”

SANREMO (ITALPRESS) – "Il festival di Sanremo? Il nostro è un approccio di conferma e consolidamento con un pizzico di consapevolezza in più". A parlare, attraverso la voce di Stash, sono i The Kolors, protagonisti dell'estate italiana 2023 con il tormentone "Italodisco" che saranno in gara a Sanremo. xg8/mgg/gtr