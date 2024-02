SANREMO (ITALPRESS) – Prosegue la settimana sanremese di Casa della Musica. Venerdì 9 febbraio sarà il giorno degli Stati Generali della Musica Italiana, insieme al Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. In mattinata incontro con Paolo Iannacci che presenta il libro sul padre Enzo. Ecco il calendario completo degli eventi di domani: Ore 14:00 – Caffè d’autore Incontro con Paolo Jannacci, Stefano Massini e Toni Verona (GM Ala Bianca Group), per un ritratto del genio creativo di Enzo Jannacci a partire dal docufilm Vengo Anch’io di Giorgio Verdelli, e dai libri Jannacci arrenditi! Fotoricordi di contrabbando di Guido Harari (Rizzoli Lizard) ed Enzo Jannacci. Ecco tutto qui di Paolo Jannacci ed Enzo Gentile. Ore 15:00 Casa della Musica – Panel Industry a cura di Nuovo IMAIE: Note rosa. L’impiego delle interpreti femminili nell’industria discografica: analisi, incidenza di mercato e ruoli delle musiciste dagli anni ’40 ad oggi. Intervengono: Arisa, Francesca Grimaldi, Direttore relazioni istituzionali e associative Fimi; Maila Sansaini, Direttore generale Nuovo Imaie. Modera: Tiziana Rocca, Agnus Dei Production.

Ore 16:00 Casa della Musica – Panel Industry a cura di Scf & Evolution: Diritti Connessi: le prospettive di Artisti e Produttori. L’ecosistema dei diritti connessi e della corretta ripartizione dei compensi nelle prospettive di artisti e produttori. Intervengono: Mariano Fiorito, Direttore Generale Scf; Maila Sansaini, Direttore Generale Nuovo Imaie. Modera: Massimo Benini, Presidente Evolution. Ore 17:00 Casa della Musica – Gli Stati Generali della Musica Italiana. L’industria musicale riunita si confronta con il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi sullo stato di salute del comparto, per proporre correttivi e soluzioni in grado di accompagnarne la crescita. Intervengono: Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura e Salvatore Nastasi, Presidente Siae. Modera Marta Cagnola, Radio24.

foto: ufficio stampa Siae

(ITALPRESS).