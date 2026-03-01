Sanremo, Sayf “Per me è già una grandissima vittoria”

SANREMO (ITALPRESS) - "È già tutto una grandissima vittoria, un sogno essere qua". Sayf commenta così in conferenza stampa il risultato con ironia – "quasi come perdere ai rigori" – e fa i complimenti al vincitore. Poi parla della madre: "È la cosa più importante della vita". Portarla sul palco, racconta, "è stato un modo per fotografare questo momento per sempre". xg8/ads/mca2