Sanremo, Sayf “È una gioia essere qui con mia madre”

SANREMO (ITALPRESS) – "Sono molto immerso in questi giorni, non ho una vera percezione di quello che sta succedendo". Sayf racconta l’esperienza al Festival e la presenza della madre in sala: "Era l’unica cosa prevista, sono contento che ci sia stata». Accanto a lui anche amici e familiari, tra cui "Calogero di Camogli, ottant’anni", arrivato per sostenerlo. xg8/mgg/mca3