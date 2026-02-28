Sanremo, Sal Da Vinci “Affetto che arriva è dolcezza nel cuore”

SANREMO (ITALPRESS) "Sono abituato a non aspettarmi mai niente". Sal Da Vinci racconta il ritorno al Festival dopo 17 anni e parla di «un messaggio sincero, un messaggio onesto» portato sul palco. "Quando arriva affetto è una dolcezza nel cuore", aggiunge, ricordando che nel 2026 festeggerà "50 anni dalla prima volta che sono salito sul palco". xg8/mgg/mca3