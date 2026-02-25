Sanremo, Renga omaggia Bowie nella serata delle cover “Un sogno che si avvera”

SANREMO (ITALPRESS) – "La cover è un sogno che si avvera». Francesco Renga sceglie di rendere omaggio a David Bowie nel decennale della scomparsa, riportando sul palco la versione italiana di Space Oddity con il testo firmato da Mogol insieme a Giusy Ferreri. "Per me è stato l’inizio di tutto", racconta, spiegando di essere rimasto "ammaliato" da quella voce da bambino. "Cantata in italiano da due belle voci sarà una sorpresa". xg8/sat/mca3