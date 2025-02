ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la 75^ edizione del Festival di Sanremo. Una manifestazione che, per oltre il 40% dei cittadini rappresenta la tradizione della televisione e la storia della musica italiana. Un ruolo e una tradizione riconosciuta ancora di più dalla popolazione over 65 anni. Non manca, però, 1 italiano su 3 che ritiene il Festival un programma noioso e ormai superato. Arrivati ai nostri tempi esiste una parte di popolazione che non riconosce più un valore storico e culturale nella kermesse Sanremese. Di parere contrario, però, la parte di popolazione più giovane che, anche grazie al rinnovamento delle ultime edizioni e all’interazione con i social, riconosce questo ruolo storico e culturale del Festival di Sanremo.

Nel complesso, la scelta di Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica della manifestazione è apprezzata da quasi 1 italiano su due, mentre il campione si divide e non ha un giudizio netto sulle scelte artistiche e sulla selezione dei cantanti. Tutto questo prima di aver ascoltato a pieno e aver metabolizzato le canzoni in gara e lo stile di conduzione dell’era Conti.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 04/02/2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

– foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).