Sanremo, Patty Bravo “Se essere me stessa è trasgressione, sono trasgressiva”

SANREMO (IMPERIA) - "Io sono nata così, non ho avuto nessuna restrizione". Patty Pravo rivendica la libertà delle proprie scelte e invita le donne a fare altrettanto: "Spero che anche le altre facciano lo stesso". E sulla trasgressione chiarisce: "Non l’ho mai capita: è essere noi stessi quando ci pare. Se questa è trasgressione, io sono trasgressiva". xg8/mgg/mca2