Sanremo, Malika Ayane “Siamo poche donne, ma con identità molto diverse”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Siamo poche". Malika Ayane commenta così la presenza femminile al Festival, ma rivendica la varietà delle proposte in gara. "Tutte le donne che partecipano hanno identità sia musicali che personali molto diverse. Non abbiamo l’opzione donna identificata in uno stereotipo. Ci sono nomi e cognomi, non artista donna X". xg8/mgg/mca2