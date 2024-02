SANREMO (ITALPRESS) – La serata finale del festival di Sanremo si apre con l’inno di Mameli. Co-conduttore è Fiorello. L’inno di Mameli è suonato dalla Banda dell’Esercito. La classifica provvisoria al termine delle prime 4 serate: Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Irama, Mahmood, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Diodato, Alfa, Il Volo, Emma, Gazzelle, Fiorella Mannoia, The Kolors, Il Tre, Santi francesi, Mr. Rain, Negramaro, Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, BigMama, Rose Villain, Clara, Maninni, Renga Nek, BNKR44, La Sad, Fred De Palma, Sangiovanni. Amadeus è intervenuto durante i fischi che hanno seguito la lettura della classifica provvisoria dopo le prima quattro serate. Dopo aver alzato la voce per zittire il pubblico che è tornato a fischiare e rumoreggiare come dopo la vittoria di Geolier nella serata dei duetti, ha detto: “E’ giusto: è come essere allo stadio, ci sono i gruppi, i fan ed è giusto che sia così. Ci sta il disappunto, ma vi chiedo il rispetto per tutti i cantanti in gara”.

