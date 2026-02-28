Sanremo, Levante “Con Gaia un bacio d’affetto, non una provocazione”

SANREMO (ITALPRESS) – "Era un bacio d’affetto, come a una sorella". Levante chiarisce il gesto sul palco con Gaia spiegando che «non era programmato» e che la regia non poteva prevederlo perché non provato in generale. "Non l’ho fatto per provocare», aggiunge, sottolineando che non c’era «nessun messaggio", ma solo "il mio modo di vivere la vita nel massimo della libertà". xg8/mgg/mca3