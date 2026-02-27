Sanremo, la soddisfazione delle Nuove Proposte Filippucci e Bove

SANREMO (ITALPRESS) – "Penso che abbia prevalso l’emozione". Niccolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, rilegge così l’esibizione. Angelica Bove, alla quale sono andati entrambi i premi della Critica assegnati dalle sale stampa, aggiunge: "Non ho cantato una canzone, ho portato la mia storia», definendolo il premio "il primo mattoncino" del suo percorso. xg8/trl/mca3