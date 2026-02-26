Sanremo, Irina Shayk “A mia figlia insegno che prima viene il dovere”

«Nella vita non importa quello che abbiamo, ma la vicinanza dei nostri cari». Shayk ripercorre l'infanzia in «un paesino sperduto», tra orto e lavori estivi, e spiega cosa trasmette oggi alla figlia: «Quando mi dice voglio andare in vacanza, le rispondo: prima devi lavorare, prima devi aiutare a pulire e poi ci pensiamo».