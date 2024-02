Sanremo, Irama”Mi piacerebbe vincere, ma contano soprattutto emozioni”

SANREMO (ITALPRESS) – "Vincere? Mi farebbe molto piacere, ma per me la canzone non deve essere scritta in base a una competizione. Deve essere scritta in base alle emozioni dell'artista". Lo dice Irama che torna in gara al Festival di Sanremo.