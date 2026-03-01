Sanremo, il saluto di Carlo Conti “Grazie per questi 5 anni”

SANREMO (ITALPRESS) - "Vado via con la medaglia d’oro e la medaglia di bronzo". Carlo Conti saluta il Festival dopo cinque edizioni ricordando le due medaglie degli ascolti, parlando di "percorso divertente ed entusiasmante" e di una scelta maturata "due mesi fa" con il no definitivo all’azienda. "Ho chiesto io di fare il passaggio di consegne in video (a Stefano De Martino, ndr)", spiega, definendolo "un segno di coesione e rispetto". xg8/ads/mca2