MILANO (ITALPRESS) – Geolier sarà in gara tra i Big della 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I p’ me tu p’ te”. Il brano sanremese – prodotto da Michelangelo – è una canzone uptempo, con cassa dritta. Parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un pò anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto del partner.

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonchè nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 53 dischi di platino e 23 dischi d’oro.

“Il Coraggio dei Bambini” è il secondo album di Geolier, disco alla #1 della Classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Classifica Top Album FIMI 2023 e certificato cinque volte platino da FIMI/GfK Italia.

Dopo due tour che l’hanno visto esibirsi nel 2023 per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope, Geolier ha già annunciato i live per l’estate del 2024, in particolare tre speciali concerti nella sua Napoli, nel luogo di culto per eccellenza dei tifosi della squadra dell’anno. Venerdì 21, sabato 22 (data che ha registrato il tutto esaurito in meno di due giorni) e domenica 23 giugno 2024 (anch’essa sold out) l’artista sarà il primo in assoluto a esibirsi live con 3 date allo Stadio Diego Armando Maradona.

Nel 2024 sarà tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana.

-foto ufficio stampa Geolier -credito Matteo (Baglyo) Baglioni –

