Sanremo, Gazzoli “Condurre gara Nuove Proposte? Da Conti un regalo bellissimo”

SANREMO (ITALPRESS) – «Non do niente per scontato, è stato un regalo bellissimo». Gianluca Gazzoli racconta l’emozione di essere rimasto da solo sul palco per la conduzione della gara delle Nuove Proposte. «Gestiscila tu, mi ha detto», ha ricordato Gazzoli. «La cosa più difficile è stata arrivare fino a qui, da adesso divertiamoci», aggiunge parlando di un momento vissuto dopo un lungo percorso di gavetta. xg8/mgg/gtr