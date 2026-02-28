Sanremo, Fasulo “Nessuna censura sul bacio tra Levante e Gaia”

SANREMO (ITALPRESS) – "Non censuriamo nessuno". Il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo chiarisce quanto accaduto sul bacio tra Gaia e Levante, spiegando che si è trattato "esclusivamente di un momento di regia televisiva" legato allo storyboard e alle prove tecniche. "Abbiamo pubblicato il contenuto subito dopo lo stop al televoto per dimostrare che non c’era alcuna volontà di censura", aggiunge. xg8/mgg/mca3