Sanremo, Facchinetti “Con i Pooh abbiamo dedicato la vita alla musica”

SANREMO (ITALPRESS) – "Sessant’anni sono due vite". I Pooh celebreranno in piazza Colombo, appena fuori l'Ariston, i loro 60 anni di attività, un traguardo che definiscono "straordinario", ricordando il legame con il Festival dal 1990 fino ai ritorni più recenti. "Abbiamo dedicato l’intera nostra vita a questo lavoro», spiegano, parlando di 80 milioni di dischi venduti e di «un’emozione che rimane". xg8/mgg/mca3