Sanremo, Ditonellapiaga “Non mi aspettavo neanche di essere presa”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Non mi aspettavo neanche di essere presa al Festival". Ditonellapiaga commenta il podio con sorpresa e parla di «un’allucinazione letterale» per un brano pop, elettro-pop e acid house. "Sono contentissima che una proposta così originale sia stata premiata", aggiunge, ringraziando chi l’ha votata. xg8/ads/mca2