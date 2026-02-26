Sanremo, Di Liberatore “Del futuro parleremo alla fine del festival”

SANREMO (ITALPRESS) – «Ci siamo imposti di parlare del Festival 2026 fino a sabato». Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, chiarisce che fino alla chiusura dell’edizione in corso l’attenzione resta concentrata sull’attuale manifestazione. «È quello che abbiamo tenuto sempre in mente e lo stiamo facendo da mesi», aggiunge. xg8/mgg/gtr