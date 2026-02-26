Sanremo, Dargen D’Amico “Non mi sento cantautore”

SANREMO (ITALPRESS) – «Non mi sento cantautore, per il significato che ha in questo Paese». Dargen riflette sulla definizione e precisa: «Se si intende che sono autore di quello che canto, tecnicamente sì, ma non ho la profondità discografica per definirmi tale». Poi aggiunge: «Mi sento parte di questa società, profondamente legato a questo Paese: molto civile e poco cantautore». xg8/mgg/gsl