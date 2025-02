SANREMO (ITALPRESS) – Ha detto che non avrebbe fatto paragoni e non li fa, neanche con gli ascolti della prima serata che sono a dir poco soddisfacenti: “Prendo atto del risultato, continuo a pedalare e vado avanti” ha detto questa mattina nella tradizionale conferenza stampa delle 12.00. I numeri sono importanti, al netto dell’incremento della nuova rilevazione Total Audience che, per il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, pesano per “400 mila spettatori, pari allo 0,3%” sul risultato della prima serata del Festival che ha raggiunto una media di share del 65,3% con 12,6 milioni di spettatori. I risultati rilevano anche un grande interesse da parte dei giovani con l’83% tra i 15 e i 24 anni, a fronte del 60% tra gli over 55. Dato che fa dire a Ciannamea che si tratta di “un Sanremo giovane orientato ai giovani come quelli precedenti”.

Tornando a Conti, il conduttore guarda alla seconda serata nella quale si esibiranno 15 Campioni (in ordine di uscita: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willy Peyote) e si sfideranno, due a due, le quattro Nuove Proposte: Vale LP contro Lil Jolie e Maria Tomba contro Settembre. Confermati gli ospiti già annunciati: Damiano David con un omaggio a Lucio Dalla, il cast del film “Follemente”, quello delle fiction “Champagne” e “Belcanto” e Carolina Kostner mentre sul Suzuki Stage si esibirà Big Mama. Domani, invece, toccherà a Edoardo Bennato, gli artisti del Teatro Patologico, il cast di “Mare fuori”, Iva Zanicchi (che riceverà il premio alla carriera) e i Duran Duran che, promette Conti, “travolgeranno l’Ariston con il loro medley e li obbligherò a cantare ‘Wild Boys'”. Ci sarà anche un collegamento con l’Amerigo Vespucci in arrivo nel porto di Alessandria d’Egitto e sul Suzuki Stage ci sarà Ermal Meta.

Stasera sul palco Conti avrà accanto Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La serata avrà, anticipa, “un ritmo diverso da ieri quando avevamo tutti i cantanti in gara. Sul palco non ci saranno conduttori di mestiere come me, avremo più ospiti e più spazi tra una canzone e l’altra”. Bianca Balti, in completo marrone e foulard che le copre la testa, si dice “felicissima di essere qui. Quando ho deciso, ho detto: ‘Non vengo a fare la malata di cancro. Sono una professionista e sono qui in veste di top model a indossare tutti i miei vestiti. Non voglio raccontare il dolore – ha detto la Balti – Non dico che non ci sia stato in questi mesi ma stasera voglio essere una celebrazione della vita. Sarei potuta rimanere a letto a piangermi addosso e invece no. Poi dei miei dolori parleremo in altra sede. Voglio trasmettere alle persone malate come me la mia voglia di vita, chi vive la mia situazione vuole questo”.

Riprendendo la parola per un primo, più che parziale, bilancio del suo Sanremo 2025, Conti afferma: “Chi mi conosce sa che sono piuttosto freddino sul lavoro. Nei primi tre Festival che ho condotto ero rilassato, ieri sera ancora di più”. E sulla musica aggiunge: “Sono convinto di avere scelto bene. Forse qualche altro eliminato avrebbe potuto essere dentro ma il Festival è un patchwork con tanti pezzi dentro e va bene così”. E, poi, c’è il sistema di voto che decreterà il vincitore che Conti ha voluto modificare “perchè cerchiamo di fare sempre meglio per arrivare a una votazione più equa possibile. Ho fatto sei correttivi rispetto ai miei Festival precedenti, come ad esempio escludere dal conteggio la serata delle cover o non azzerare le votazioni precedenti che sono una dote che i primi cinque cantanti si portano dietro per la finale”.

“Siamo alla ricerca del modello perfetto – conferma il vicedirettore dell’Intrattenimento Prima Time Claudio Fasulo – Il metodo di votazione di quest’anno è maggiormente meritocratico visto che i campioni si trascinano dietro quello che hanno ottenuto serata per serata”. In sintesi: ieri sera il 100% dei voti è stato della Sala Stampa; stasera e domani il voto sarà per il 50% delle radio e per il 50% il televoto da casa; sabato il voto sarà per il 34% dato dal televoto, per il 33% dalle radio e per il 33% dalla Sala Stampa. La classifica generale sarà data dalla somma dei voti ottenuti nei giorni precedenti e la classifica dei cinque finalisti sarà data dai voti della classifica generale più quelli ottenuti nella serata finale.

