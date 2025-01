ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 75esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio, la RAI ha rinnovato l’intesa con i CORECOM di tutta Italia per l’istituzione della Giuria delle radio composta da emittenti radiofoniche nazionali e locali, selezionate sulla base di criteri volti a garantire una rappresentanza capillare ed inclusiva dell’intero territorio italiano. Tali criteri sono stati individuati direttamente ed esclusivamente dalla RAI. Sono escluse le radio solo DAB e solo WEB essendo requisito imprescindibile la trasmissione in FM.

Le radio siciliane che volessero proporre la loro candidatura dovranno compilare l’apposito modulo contenente la manifestazione d’interesse scaricandolo dal sito istituzionale del Corecom Sicilia (https://www.corecomsicilia.it/avviso-esplorativo-per-la-manifestazione-dinteresse-delle-emittenti-radiofoniche-interessate-a-far-parte-della-giuria-delle-radio-nellambito-della-75a-edizione-del/) e quindi inviarlo via PEC entro e non oltre il 15 gennaio 2025 all’indirizzo [email protected]

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).