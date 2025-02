Sanremo, Coma_Cose “Il nuovo album racconta chi siamo”

SANREMO (ITALPRESS) - I Coma_Cose usano la sala stampa dell’Ariston per presentare “Vita Fusa”, il loro nuovo album in uscita il 7 marzo. “Un disco che nasce dalla nostra storia, dal nostro quotidiano” raccontano Fausto Lama e California, coppia nella vita e nella musica. Nel progetto, scrittura ironica e introspezione si intrecciano per descrivere le dinamiche di coppia e l’alienazione dei nostri tempi. “Le nostre vite sono fuse da anni, speriamo che arrivi l’autenticità di quello che abbiamo scritto», si augurano. xg8/mgg/gtr