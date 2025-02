Sanremo, Coma Cose “La nostra Cuoricini inno alla vita offline”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - I Coma Cose tornano sul palco dell’Ariston per la loro terza partecipazione al Festival di Sanremo con Cuoricini, una ballad intima che parla di dinamiche di coppia, di amore quotidiano e di un presente sempre più connesso. Dopo Fiamme negli occhi (2021) e L’addio (2023), il duo composto da California e Fausto Lama porta un brano che unisce sonorità new wave anni ’80 a un testo che riflette sulla società digitale e sull’importanza di vivere il momento. “Abbiamo cercato tanto questa canzone, ne abbiamo scartate almeno cinque prima di arrivare a Cuoricini” raccontano i Coma Cose. “Siamo partiti da un suono che ci piaceva, e poi la canzone è venuta fuori in pochi giorni. Sentiamo molto il tema che affronta: i social fanno parte della nostra vita, portano cose belle, ma a volte ci si ritrova a scrollare il nulla. Cuoricini è un inno a vivere il presente, senza paura del giudizio degli altri”. La coppia, nella vita e nella musica, esplora in questo pezzo l’amore nella sua dimensione più autentica e quotidiana, con le sue sfumature dolci e amare. “Parla di amore, ma in una versione agrodolce, quella della convivenza di tutti i giorni. È una sorta di favola distopica della contemporaneità” spiegano. xp2/tvi/gtr