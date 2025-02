Sanremo, Brunori Sas scherza “L’Eurovision? Sono nato per quello”

SANREMO (ITALPRESS) - Dario Brunori ironizza sulla possibile vittoria di Sanremo 2025 e svela un’inaspettata ambizione. "L’Eurovision mi alletta, sono nato per quello. Non dico altro, ma sono pronto anche a un cambio di look alla Achille Lauro», scherza il cantautore. Poi il riferimento alla collaborazione con Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino: "Sono tra le migliori penne della musica italiana, capaci di raccontare il presente senza fare del cantautorato un museo". xg8/mgg/mrv