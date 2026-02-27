Sanremo, Brancale “Porto la parte più intima di me”

SANREMO (ITALPRESS) – "Ho deciso di scrivere sul dolore che mi portavo da sei anni". Serena Brancale racconta la scelta di presentarsi a Sanremo 2026 con un brano dedicato alla ferita della perdita della madre: "Con la consapevolezza ho preso coraggio". E aggiunge: "Quest’anno sono figlia, meno personaggio", spiegando di aver sentito sul palco "l’abbraccio di chi ha provato una perdita". xg8/trl/mca3