Sanremo, Bambole di Pezza “Il Festival non ci cambierà”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Le Bambole resteranno le Bambole". La fondatrice della band, Morgana Blue, racconta l'esperienza al Festival come "emozionantissima" ma rivendica la coerenza del percorso: "Il disco è rock, il nuovo show sarà molto rock". Salire su quel palco, aggiunge, è stato anche "un riscatto personale" e un segnale "per le altre bambine".