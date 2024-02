SANREMO (ITALPRESS) – “Si è parlato tanto, forse troppo, di John Travolta. E non si è dato spazio abbastanza al maestro Allevi”. Lo ha detto Amadeus, in apertura della terza serata del Festival di Sanremo. Il primo cantante a esibirsi è Il Tre. La co-conduttrice della terza serata è Teresa Mannino. Prima di scendere le scale dice: “Io non scendo.”Mi sono fatta gli occhiali nuovi, progressivi, e non capisco quando è l’angolo giusto”. Eros Ramazzotti, ospite all’Ariston per celebrare i 40 anni di Terra Promessa, lancia un appello: “Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace!”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

