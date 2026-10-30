Sanremo 2027, i The Jackal saranno i conduttori del PrimaFestival

ROMA (ITALPRESS) – Saranno The Jackal i conduttori del PrimaFestival 2027, l’appuntamento quotidiano che accompagnerà il pubblico nel racconto del Festival di Sanremo attraverso curiosità, backstage, ospiti e momenti inediti. L’annuncio è stato dato questa sera nel corso dell’edizione delle 20 del TG1 con un video speciale che ha visto protagonisti Stefano De Martino e i The Jackal, anticipando così una delle novità più attese della prossima edizione del Festival.

“Con il loro linguaggio ironico, contemporaneo e capace di parlare a pubblici diversi, i The Jackal porteranno al PrimaFestival il loro stile inconfondibile, fatto di comicità, creatività e attenzione ai fenomeni della cultura pop e digitale”, spiega la Rai.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).