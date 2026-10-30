“Amateur” di Cesare Cremonini è il disco più venduto in Italia della settimana

MILANO (ITALPRESS) – “Amateur”, il nuovo album di Cesare Cremonini, è il disco più venduto in Italia della settimana, debuttando al n.1 sia nella classifica album generale, sia in quella dei formati fisici cd, vinili, musicassette (FIMI/NIQ).

Uscito il 23 ottobre, “Amateur” è il decimo album della carriera di Cremonini ed è stato registrato tra Londra e Bologna, con alcuni tra i musicisti più importanti della scena internazionale. Un disco nato dopo il tour negli stadi del 2025 e dalla scelta di non trasformare ciò che era stato conquistato in una formula da ripetere: tornare in studio, rimettere la musica al centro e concedersi la libertà di seguire le canzoni senza sapere in anticipo dove sarebbero arrivate.

Il debutto al numero uno arriva a pochi giorni da “One night in London: Amateur – lo showcase”, la serata del 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, dove Cremonini ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo album insieme alla sua band e agli ospiti Salmo, Malika Ayane e Fabri Fibra.

Il prossimo capitolo sarà Amatour, il tour nei palasport in partenza a novembre, con 190.000 biglietti venduti.

-Foto ufficio stampa-

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