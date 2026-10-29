Morto a 86 anni Patrick Stewart, attore di “Star Trek” e “X-Men”

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Patrick Stewart, attore inglese celebre interprete del capitano Jean-Luc Picard in “Star Trek: The Next Generation” e del professor Charles Xavier nella saga cinematografica degli “X-Men”. Stewart, che da qualche tempo soffriva della malattia di Alzheimer, aveva 86 anni e si è spento nella sua abitazione di Los Angeles, come reso noto dal suo account Instagram, “circondato dall’amorevole assistenza della sua adorata moglie Sunny”.

– Foto Ipa Agency –

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