SANREMO (ITALPRESS) – La terza serata del festival di Sanremo parte con la finale delle Nuove Proposte. E se l’aggiudica Nicolò Filippucci con il brano “Laguna”. Seconda Angelica Bove che vince Il Premio della Critica Mia Martini e il premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”.
“Carlo sono qui per te”. Lo dice la top model Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata del festival di Sanremo, rivolgendosi a Carlo Conti.
Standing ovation del pubblico del teatro Ariston per Mogol, al quale Carlo Conti consegna il premio alla carriera. “Un’accoglienza del genere mi ha commosso”, ha detto Mogol
