Sanremo 2026, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo co-conduttori seconda serata

SANREMO (ITALPRESS) – "Sono felicissima, sono molto gasata". Pilar Fogliati è entusiasta di essere stasera sul palco dell'Ariston come co-conduttrice. Achille Lauro parla di «bellissima sintonia» con Carlo Conti e ammette: "Mi sento a casa". Lillo Petrolo, già in gara tra i Giovani nel 1996 con la formazione Latte e i suoi derivati, completa il terzetto: "Non l’ho mai fatto in vita mia, proverò a fare il co-conduttore". xg8/trl/mca1