Sanremo 2026, Leo Gassmann “I miei genitori mi hanno sempre lasciato spazio”

SANREMO (ITALPRESS) - "I miei genitori sono molto felici". Leo Gassmann racconta l'ansia vissuta a casa dopo l'esibizione e rivendica la "doppia fortuna" di essere cresciuto tra artisti e "persone stupende". "Mi hanno sempre lasciato la possibilità di fare il mio percorso, con i miei errori e le mie vittorie". xg8/trl/mca1