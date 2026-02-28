SANREMO (ITALPRESS) – “Non possiamo ignorare quello che sta succedendo”. Lo ha detto Carlo Conti, in apertura della serata finale del festival di Sanremo, riferendosi alla crisi in Medio Oriente. “Ogni guerra – aggiunge – colpisce soprattutto i bambini. Vorremmo che da Sanremo si alzasse l’impegno per proteggere i bambini soprattutto nelle zone di guerra”.
E’ Francesco Renga ad aprire, tra i big, la gara della serata finale del 76esimo Festival di Sanremo.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
