Sanremo 2026, Conti “Ascolti? Sono sereno, conta aver fatto un buon prodotto”

SANREMO (ITALPRESS) – "Non mi sono mai esaltato per i record". Carlo Conti rivendica "la stessa serenità" degli anni passati e sottolinea che, al di là delle controprogrammazioni e dei confronti, "la cosa più importante" è aver interessato "quasi 10 milioni di italiani". Sull’episodio sfuggito ai controlli aggiunge: "Chi non fa non sbaglia". xg8/trl/mca1