ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del Tg1 delle 13.30, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha svelato la setlist della serata delle cover. Eccola nel dettaglio.

Arisa con Il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con Tonypitony – The lady is a tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

LDA & Aka 7Even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con The Kolors – The riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belèn Rodriguez e Roy Paci – Baila morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

