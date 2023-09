VENEZIA (ITALPRESS) – “La relazione annuale sociosanitaria è un appuntamento fisso, che però da quest’anno assume anche un significato particolare: abbiamo voluto una grande operazione di trasparenza, dedicando un’apposita area del sito web regionale al dettaglio della nostra sanità. I cittadini, i media, le istituzioni potranno accedere, dalla settimana prossima, a questa sezione del portale. Potranno accedere in maniera immediata ai numeri delle prestazioni, all’analisi statistica sulle liste d’attesa, il volume di lavoro svolto, tutti i servizi attivi negli ospedali e sul territorio. Chiunque potrà avere un quadro preciso su tutti i numeri della sanità veneta. Un’operazione che spero possa contribuire a diminuire il propagarsi di ‘fake news’ e imprecisioni che spesso si sentono, talvolta a beneficio di chi vorrebbe strumentalizzare tematiche complesse come l’offerta sociosanitaria del Veneto. La realtà è che il Veneto resta un riferimento a livello nazionale, ma anche internazionale, per capacità di cura, ricerca, innovazione. Eroghiamo ogni anno 80 milioni di prestazioni: dietro ognuna di queste ci sono professionisti e capacità davvero straordinarie”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’approvazione in Giunta regionale della Relazione Socio Sanitaria 2023, riferita al quadro complessivo rilevato nel 2022.

Nel sito internet della Regione ci sarà una sezione interamente dedicata alla relazione: contenuti navigabili divisi per sezione, infografiche specifiche, singoli capitoli, paragrafi, tabelle navigabili e scaricabili singolarmente, una sezione dedicata alla Relazioni degli anni precedenti. L’intera relazione sarà scaricabile nel suo complesso.

